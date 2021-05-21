Рокхолд высмеял Вайдмана: я не знаю, каково это — иметь такие тонкие женские голени

Бывший чемпион UFC в среднем весе Люк Рокхолд высмеял Криса Вайдмана, который сломал ногу на 17-й секунде поединка с Юрайем Холлом, прошедшем на турнире UFC 261.

«Знаете, я желаю ему всего наилучшего. Это непросто. Я не знаю, каково это — иметь такие тонкие женские голени, понимаете? Не знаю. Потому что я ломал голень первым же ударом в бою, но она почему-то так не разлеталась», — приводит слова Рокхолда BJ Penn.

Рокхолд стал чемпионом UFC в среднем весе после того, как победил Вайдмана на турнире UFC 194. Но уже на турнире UFC 199 калифорниец лишился чемпионского титула. Он потерпел поражение от Майкла Биспинга, проиграв нокаутом.

В общей сложности в ММА Рокхолд провёл 21 бой, одержав 16 побед при пяти поражениях. Во всех пяти случаях Рокхолд проигрывал нокаутом.