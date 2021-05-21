Фьюри: Уайлдер — киска, придурок, изобретатель оправданий

Действующий чемпион мира по боксу в тяжёлом весе по версии WBC Тайсон Фьюри жёстко раскритиковал бывшего обладателя соответствующего пояса Деонтея Уайлдера. Ранее сообщалось, что Фьюри и Уайлдер договорились о третьем бое.
«Деонтей Уайлдер — киска, придурок, изобретатель оправданий. Кто бы ни был моим следующим соперником, мне всё равно, кого разносить на куски.
Я не выступал три года, принимал наркотики, алкоголь, весил 400 фунтов (более 180 кг. — Прим. «Чемпионата»). Но я вернулся и разбил Уайлдера, я преподал ему урок бокса. Посмотрите, что случилось с ним во втором поединке», — приводит слова Фьюри Metro.
В декабре 2018 года первый бой Фьюри — Уайлдер завершился вничью. В феврале 2020 года британец нокаутировал американца и отобрал у него пояс WBC в тяжёлом весе.
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