Фьюри: Уайлдер — киска, придурок, изобретатель оправданий

Действующий чемпион мира по боксу в тяжёлом весе по версии WBC Тайсон Фьюри жёстко раскритиковал бывшего обладателя соответствующего пояса Деонтея Уайлдера. Ранее сообщалось, что Фьюри и Уайлдер договорились о третьем бое.

«Деонтей Уайлдер — киска, придурок, изобретатель оправданий. Кто бы ни был моим следующим соперником, мне всё равно, кого разносить на куски.

Я не выступал три года, принимал наркотики, алкоголь, весил 400 фунтов (более 180 кг. — Прим. «Чемпионата»). Но я вернулся и разбил Уайлдера, я преподал ему урок бокса. Посмотрите, что случилось с ним во втором поединке», — приводит слова Фьюри Metro.

В декабре 2018 года первый бой Фьюри — Уайлдер завершился вничью. В феврале 2020 года британец нокаутировал американца и отобрал у него пояс WBC в тяжёлом весе.