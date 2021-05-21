Представлен постер турнира UFC 263 с главным боем Адесанья — Веттори 2

На странице UFC в «Инстаграме» был представлен постер турнира UFC 263, который состоится 12 июня.

Главным событием вечера станет второй бой чемпиона лиги в среднем весе Исраэля Адесаньи с Марвином Веттори. Титульный бой в наилегчайшей весовой категории проведут Дейвисона Фигейреду и Брэндона Морено.

Публикация доступна на странице UFC в «Инстаграме».

Предполагалось, что соперником Адесаньи станет экс-чемпион лиги в среднем весе Роберт Уиттакер. Но тот не сможет подготовиться к 12 июня, поэтому Исраэль сразится с Веттори.

В прошлом соперники уже встречались. Бой с Веттори в апреле 2018 года стал для Исраэля вторым в карьере в UFC. Тогда он победил лишь раздельным решением судей. Что касается итальянца, после той осечки он одержал пять побед кряду и сейчас занимает третье место в рейтинге среднего веса. В минувшей схватке Марвин одолел Кевина Холланда.