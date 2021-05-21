Представлен постер турнира UFC 263 с главным боем Адесанья — Веттори 2

На странице UFC в «Инстаграме» был представлен постер турнира UFC 263, который состоится 12 июня.
Главным событием вечера станет второй бой чемпиона лиги в среднем весе Исраэля Адесаньи с Марвином Веттори. Титульный бой в наилегчайшей весовой категории проведут Дейвисона Фигейреду и Брэндона Морено.
Публикация доступна на странице UFC в «Инстаграме».
Предполагалось, что соперником Адесаньи станет экс-чемпион лиги в среднем весе Роберт Уиттакер. Но тот не сможет подготовиться к 12 июня, поэтому Исраэль сразится с Веттори.
В прошлом соперники уже встречались. Бой с Веттори в апреле 2018 года стал для Исраэля вторым в карьере в UFC. Тогда он победил лишь раздельным решением судей. Что касается итальянца, после той осечки он одержал пять побед кряду и сейчас занимает третье место в рейтинге среднего веса. В минувшей схватке Марвин одолел Кевина Холланда.
- 21 мая 2021
-
15:00
-
14:47
-
14:29
-
14:08
-
13:39
-
13:01
-
12:30
-
12:00
-
11:49
-
11:00
-
10:47
-
10:33
-
10:01
-
09:48
-
09:32
-
09:01
-
08:33
-
08:00
-
00:37
- 20 мая 2021
-
23:18
-
22:49
-
21:29
-
19:27
-
18:26
-
17:34
-
16:48
-
16:02
-
15:55
-
15:01
-
14:09
-
13:59
-
13:01
-
12:54
-
12:43
-
12:42