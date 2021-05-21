Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Вливайся в команду
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Представлен постер турнира UFC 263 с главным боем Адесанья — Веттори 2

Представлен постер турнира UFC 263 с главным боем Адесанья — Веттори 2
Арина Ершова
Комментарии

На странице UFC в «Инстаграме» был представлен постер турнира UFC 263, который состоится 12 июня.

Главным событием вечера станет второй бой чемпиона лиги в среднем весе Исраэля Адесаньи с Марвином Веттори. Титульный бой в наилегчайшей весовой категории проведут Дейвисона Фигейреду и Брэндона Морено.

Публикация доступна на странице UFC в «Инстаграме».

Предполагалось, что соперником Адесаньи станет экс-чемпион лиги в среднем весе Роберт Уиттакер. Но тот не сможет подготовиться к 12 июня, поэтому Исраэль сразится с Веттори.

В прошлом соперники уже встречались. Бой с Веттори в апреле 2018 года стал для Исраэля вторым в карьере в UFC. Тогда он победил лишь раздельным решением судей. Что касается итальянца, после той осечки он одержал пять побед кряду и сейчас занимает третье место в рейтинге среднего веса. В минувшей схватке Марвин одолел Кевина Холланда.

Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021