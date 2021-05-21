Стало известно распределение гонораров в третьем бою Фьюри — Уайлдер
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Стало известно, как распределятся гонорары в третьем поединке с участием действующего чемпиона мира по боксу в тяжёлом весе по версии WBC Тайсона Фьюри и бывшего обладателя того же пояса Деонтея Уайлдера. Фьюри как действующий чемпион получит 60% от общего гонорара боксёров, а Уайлдер — 40%, сообщает ESPN.
Ранее сообщалось, что Тайсон Фьюри и Деонтей Уайлдер договорились о третьем бое. В декабре 2018 года первый бой Фьюри — Уайлдер завершился вничью. В феврале 2020 года британец нокаутировал американца и отобрал у него пояс WBC в тяжёлом весе.
На счету Фьюри 30 побед (в том числе 21 нокаутом) и одна ничья в профессиональном боксе. У Уайлдера 42 победы (в том числе 41 нокаутом), одно поражение и одна ничья.
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