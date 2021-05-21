Майкл Чендлер готов провести незамедлительный реванш с Чарльзом Оливейрой

Бывший претендент на пояс UFC в лёгком весе, американец Майкл Чендлер заявил, что готов провести незамедлительный реванш с Чарльзом Оливейрой.
«Многие говорят о возможном незамедлительном реванше. Есть основания полагать, что мне нужно провести один бой, победить любого парня из топ-5, и я его получу. Верю, что я большой игрок, боец мирового уровня. Я так же хорош, как и любой из этих парней. Чарльз Оливейра победит любого другого из топ-5 — Дастина Порье, Конора Макгрегора, Джастина Гэтжи. Это тяжёлое испытание для любого, так что проигрыш Оливейре не делает меня парнем, который не может бороться за титул чемпиона в ближайшее время.
На данный момент я допускаю, что может произойти что угодно. Незамедлительный реванш возможен. Кто знает? Может, я проведу один бой, а затем снова буду драться за титул чемпиона в первом квартале следующего года. Для меня не существует никаких ограничений. Очевидно, у меня есть ограниченный период времени. Я не собираюсь задерживаться надолго, поэтому хочу получить титульный бой до конца следующего года. В любом случае я готов показать зубы», — приводит слова Чендлера MMA Junkie.
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