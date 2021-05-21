Хантер: я гарантирую, Джошуа откажется от боя с Усиком

Американский боксёр Майкл Хантер, выступающий в тяжёлой весовой категории, предположил, что обладатель поясов WBA, IBF, WBO и IBO Энтони Джошуа откажется от боя с украинцем Александром Усиком. Ранее сообщалось, что Джошуа ввиду возможного срыва объединительного боя с обладателем пояса WBC Тайсоном Фьюри может сразиться с Усиком, который является обязательным претендентом по линии WBO.
«Вероятно, сейчас Усику придётся драться с Джошуа. И я гарантирую, что Энтони не примет этот бой. Вероятно, он откажется от пояса WBO или сделает что-то ещё. Это бизнес.
Одно дело, когда ты сам за себя и самостоятельно принимаешь решения. Но, прежде чем принимать решения, люди общаются с Эдди Хирном (промоутером. — Прим. «Чемпионата»), а не с Энтони Джошуа. Понимаете, о чём я?» — рассказал Хантер в интервью YouTube-каналу Boxing King Media.
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