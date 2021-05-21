Комиссия единогласно отклонила апелляцию Редкача на поражение от Прогрейса
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Спортивная комиссия штата Джорджия (США) единогласно отклонила апелляцию украинца Ивана Редкача на поражение в бою с Реджисом Прогрейсом, сообщает журналист Майк Коппингер на своей странице в «Твиттере».
Редкач подавал апелляцию, чтобы его поражение техническим нокаутом было переквалифицировано в победу из-за дисквалификации соперника. По его мнению, бой завершился после удара его соперника ниже пояса.
Поединок состоялся 18 апреля. В шестом раунде Редкач упал на настил, после чего его унесли на носилках Многие болельщики обвинили украинского спортсмена в том, что он симулировал удар ниже пояса. Сначала Прогрейсу присудили победу единогласным решением судей, после чего комиссия переквалифицировала её в победу техническим нокаутом.
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