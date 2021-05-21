Звёздный рестлер вызвал на бой чемпиона UFC Нганну

Действующий чемпион WWE Бобби Лэшли объявил о желании провести поединок с обладателем пояса UFC в тяжёлой весовой категории Фрэнсисом Нганну.

«У него (Нганну. — Прим. «Чемпионата») есть титул, у меня есть титул. Мы могли бы устроить бой на ринге или в клетке. Мне без разницы. Если это вызов его на бой — то да, это вызов его на бой», — приводит слова Лэшли Give Me Sport.

На счету 44-летнего Лэшли 17 поединков в смешанных единоборствах, в которых он одержал 15 побед и потерпел два поражения. Ранее он выступал в таких промоушенах, как Bellator и Strikeforce.

Нганну в последнем поединке нокаутировал американского бойца хорватского происхождения Стипе Миочича и отобрал у того пояс UFC в тяжёлом весе.

