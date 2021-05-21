Россиянин Алексей Кунченко может попасть в Гран-при PFL и побороться за $ 1 млн

17 июня российский полусредневес Алексей Кунченко высказался о дебюте в американском промоушене PFL. В первом бою его соперником станет швед Садибу Сай.

Изначально соперником россиянина должен был стать бразилец Глейсон Тибау, но Алексей не успел получить визу, и бой отменили. Официально не сообщается, будет ли эта встреча частью отборочного турнира или просто рейтинговым поединком.

«Есть вероятность, что я буду выступать в Гран-при, но для этого мне надо одержать досрочную победу, чтобы набрать очки. Я посмотрел несколько боёв нового соперника – сделали определённые выводы. Его преимущество в росте – он ударник, длинные ноги и руки – такие бойцы редко встречаются. Но у него есть слабые места – понимаю, как с ним работать.



В Казахстане я набрал форму на бой с Тибау – я был готов физически, психологически, тактически. Потом этот срыв с визой, который чуть выбил из колеи. Но я держу себя в тонусе, естественно. С этой недели и до вылета я буду работать в Екатеринбурге, чтобы поспарринговать, добрать нужной нагрузки. За две недели до боя планирую уже быть в США, чтобы пройти акклиматизацию и адаптацию», — цитирует Кунченко пресс-служба «Архангел Михаил».