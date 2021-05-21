Фьюри объяснил, почему отказался платить Уайлдеру, чтобы тот не мешал бою с Джошуа

Действующий чемпион мира по боксу в тяжёлом весе по версии WBC Тайсон Фьюри рассказал, почему не стал выплачивать отступные бывшему обладателю пояса Деонтею Уайлдеру, чтобы тот не препятствовал организации объединительного поединка британца с чемпионом мира по версиям WBA, IBF, WBO и IBO Энтони Джошуа. Ранее сообщалось, что Фьюри и Уайлдер договорились о третьем поединке, вследствие чего бой Тайсона с Джошуа оказался под угрозой срыва.
«Уайлдер — сосунок. Я бы не дал ему и 20 тыс. фунтов.
Я не заинтересован в том, чтобы давать кому-либо деньги. Надо заработать деньги — так, как сделал это я, сражаясь с самыми сильными. Никаких отступных.
Я бы не дал ему миллиона, чтобы он подвинулся. Я бы не дал ему и ста штук. Скорее, он получит от меня кулаками по лицу», — приводит слова Фьюри Metro.
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