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Бургоса после жуткого нокаута отстранили от боёв на неопределённый срок

Бургоса после жуткого нокаута отстранили от боёв на неопределённый срок
Микаил Гусейнов
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Боец полулёгкой весовой категории Шейн Бургос отстранён от поединков на неопределённый срок после досрочного поражения от Эдсона Барбозы на турнире UFC 262, сообщает BJ Penn.

Барбоза и Бургос провели яркую встречу, изобиловавшую большим количеством разменов. В третьем раунде Эдсон провёл удачную атаку, казалось, Шейн выдержал пропущенный удар, но буквально через 3-4 секунды он попятился назад и упал, что вызвало удивление и у самого Барбозы. В результате Атлетическая комиссия пока не позволит Бургосу появляться в клетке.

Напомним, турнир UFC 262 прошёл в ночь с 15 на 16 мая по московскому времени в Хьюстоне (штат Техас, США). В его главном событии Чарльз Оливейра во втором раунде нокаутировал Майкла Чендлера и стал новым чемпионом лиги в лёгком весе.

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