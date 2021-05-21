Бургоса после жуткого нокаута отстранили от боёв на неопределённый срок

Боец полулёгкой весовой категории Шейн Бургос отстранён от поединков на неопределённый срок после досрочного поражения от Эдсона Барбозы на турнире UFC 262, сообщает BJ Penn.

Барбоза и Бургос провели яркую встречу, изобиловавшую большим количеством разменов. В третьем раунде Эдсон провёл удачную атаку, казалось, Шейн выдержал пропущенный удар, но буквально через 3-4 секунды он попятился назад и упал, что вызвало удивление и у самого Барбозы. В результате Атлетическая комиссия пока не позволит Бургосу появляться в клетке.

Напомним, турнир UFC 262 прошёл в ночь с 15 на 16 мая по московскому времени в Хьюстоне (штат Техас, США). В его главном событии Чарльз Оливейра во втором раунде нокаутировал Майкла Чендлера и стал новым чемпионом лиги в лёгком весе.