Боец UFC попал в больницу после неудачной весогонки

Боец UFC Раулиан Пайва попал в больницу после неудачной весогонки, сообщает MMA Fighting. Бразилец должен был выступить на турнире UFC Вегас 27. Ожидалось, что его соперником станет другой боец наилегчайшего веса Давид Дворак. Но в результате этот поединок пришлось отменить.
«Вчера я гонял вес. Со мной всё было в порядке. Помню, как вышел из сауны, потом у меня началась сильная головная боль, испытывал боль в груди. Не помню, что было после. Помню только, что очнулся в больнице.
Разум хотел гонять вес, но моё тело сказало «нет». Врач сказал, что у меня было пониженное давление, что я был обезвожен. Слава богу, сейчас со мной всё в порядке и я уже выписался", — сказал Пайва.
Напомним, в главном поединке турнира UFC Вегас 27 встретятся Коди Гарбрандт и Роб Фонт.
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