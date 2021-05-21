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Гарбрандт и Фонт сделали вес перед турниром UFC Вегас 27

Гарбрандт и Фонт сделали вес перед турниром UFC Вегас 27
Микаил Гусейнов
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В ночь с 22 на 23 мая по московскому времени в Лас-Вегасе (штат Невада, США) пройдёт турнир по смешанным единоборствам UFC Вегас 27. В его главном событии встретятся бойцы легчайшего веса Коди Гарбрандт и Роб Фонт. В преддверии противостояния спортсмены прошли официальную церемонию взвешивания. По её итогам Фонт оказался немного тяжелее соперника. Вес Роба составил 61,6 кг, в то время как Гарбрандт потянул на 61,4 кг.

UFC Вегас 27. Взвешивание

Основной кард:

Коди Гарбрандт (135,5 фунта) — Роб Фонт (136 фунтов)
Ян Сяонань (116) — Карла Эспарза (116)
Джастин Тафа (265,5) — Джаред Вандераа (264)
Фелисия Спенсер (145) — Норма Дюмонт (146)
Рикардо Рамос (146) — Билл Алджео (145,5)
Джек Херманссон (186) — Эдмен Шахбазян (185).

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