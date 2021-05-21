Джошуа и Усик могут встретиться на «Уэмбли» в августе 2021 года

Чемпион мира по версиям WBA Super, WBO, IBF, IBO в супертяжёлом весе Энтони Джошуа и экс-абсолютный чемпион мира в первом тяжёлом весе Александр Усик могут провести поединок в августе на лондонкой арене «Уэмбли», сообщает Boxingnews24.

Частично эту информацию подтвердил и промоутер украинца Александр Красюк.

«WBO уже санкционировала бой. Из того, что знаю я, могу сказать, что Джошуа готов принять вызов. Поединок может пройти где угодно, в том числе есть вариант с „Уэмбли“», — сказал Красюк.

Ранее в СМИ появлялись даты возможного поединка Джошуа с Усиком — 21 и 28 августа. Ожидалось, что в августе Энтони сразится с Тайсоном Фьюри, но тот, вероятнее всего, вынужден будет провести третью встречу с Деонтеем Уайлдером.