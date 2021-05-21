Исмагулов и Алвес не пожали друг другу руки перед турниром UFC Вегас 27
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В ночь с 22 на 23 мая по московскому времени в Лас-Вегасе (штат Невада, США) пройдёт турнир по смешанным единоборствам UFC Вегас 27. В его преддверии бойцы прошли традиционную церемонию взвешивания и дуэль взглядов.
На дуэли взглядов особое напряжение витало между бойцами лёгкого веса Дамиром Исмагуловым и Рафаэлем Алвесом. В итоге они не подали друг другу руки. Неприязненные отношения между бойцами возникли после не совсем адекватного поступка бразильца. Тот, подогревая интерес к схватке, насмехался над флагом Казахстана, что не понравилось Исмагулова.
Напомним, в главном событии турнира UFC Вегас 27 встретятся бойцы легчайшего дивизиона. Экс-чемпион лиги Коди Гарбрандт померится силами с Робом Фонтом.
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