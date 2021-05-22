Судья боя Чендлер — Оливейра рассказал, почему отдал Майклу первый раунд со счётом 10:8

Судья поединка Майкл Чендлер — Чарльз Оливейра Сэл Д'Амато рассказал, почему по итогам первого раунда он отдал предпочтение американцу с явным преимуществом, выставив счёт 10:8.
«Критерии говорят, что для счёта 10:8 бойцу необязательно доминировать весь раунд, нужно просто нанести серьёзный вред сопернику. Что сказать? Оливейра получил серьёзный урон. Он был близок к досрочному поражению. Одна из причин счёта 10:8 заключается в том, что Чарльз едва не проиграл. Да, Оливейра провёл тейкдаун, забрал спину Майкла, но на мой взгляд, реальной угрозы для Чендлера не было. Майкл выбрался и почти выиграл нокаутом. Оливейра принял несколько ударов на себя, а потом смог лечь на спину. Если бы он этого не сделал, бой мог быть остановлен ещё после одного удара», — приводит слова Д'Амато BJ Penn.
Напомним, схватка Оливейры и Чендлера возглавила турнир UFC 262. Бразилец нокаутировал Майкла во втором раунде и стал новым чемпионом лиги в лёгком весе.
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