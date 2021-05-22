Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Вливайся в команду
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Россиянин Шаблий одержал победу единогласным решением судей в дебютном бою в Bellator

Россиянин Шаблий одержал победу единогласным решением судей в дебютном бою в Bellator
Вячеслав Моренко
Комментарии

В Анкасвилле (США) на стадионе «Мохеган Сан Арена» состоялся дебютный бой в Bellator 28-летнего российского бойца смешанных единоборств Александра Шаблия, выступающего в лёгкой весовой категории, который единогласным решением судей победил представителя Великобритании Элфи Дэвиса.

Смотрите Bellator, PFL и Brave CF эксклюзивно на Okko Спорт.

Таким образом, российский спортсмен одержал свою 20-ю победу в карьере ММА, имея на своём счету лишь 3 поражения. Для 29-летнего британца это поражение стало 5-м за карьеру при 14 победах.

Напомним, что главном бою турнира Bellator 259 чемпионка лиги в полулёгком весе Крис Сайборг будет защищать свой титул от посягательств американки Лесли Смит. Девушки уже встречались ранее – 14 мая 2016 года они бились на турнире UFC 198 в Куритибе (Бразилия). Поединок прошёл в промежуточном весе и завершился победой Сайборг нокаутом уже в первом раунде.

Bellator 2021. Bellator 259, Анкасвилл, США
Элфи Дэвис - Александр Шаблий (W)
22 мая 2021, суббота. 00:35 МСК
Александр Шаблий
Окончено
UD
Элфи Дэвис
Новость по теме
Сайборг и Смит сделали вес перед Bellator 259
Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021