Пакьяо объявил о поединке со Спенсом

Бывший чемпион мира в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо объявил, что после двухлетнего перерыва в карьере снова проведёт поединок. Филиппинец на своей странице в «Инстаграме» разместил рекламный постер о схватке с чемпионом мира по версиям WBC и IBF в полусреднем весе Эрролом Спенсом. Бой пройдёт 21 августа в Лас-Вегасе (штат Невада, США).

Для 42-летнего Пакьяо это будет первый поединок с июля 2019 года. Тогда он по очкам победил Кита Турмана, отобрав у него пояс по версии WBA Super в полусреднем весе. Впоследствии Мэнни был лишён этой регалии за длительный простой. Что касается Спенса, американец последний раз бился в декабре 2020 года, когда единогласным решением судей справился с экс-чемпионом мира Дэнни Гарсией.

Соответствующий пост доступен на странице Мэнни Пакьяо в «Инстаграме».