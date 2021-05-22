Абубакар Нурмагомедов узнал имя следующего соперника

Боец UFC полусреднего веса Абубакар Нурмагомедов проведёт следующий поединок 17 июля 2021 года, сообщает Cagesidepress. Его соперником станет Даниэль Родригес.

Бойцы выступят на турнире UFC Fight Night 191. В ходе того же шоу поединок проведёт Ислам Махачев.

Напомним, Абубакар Нурмагомедов провёл в UFC пока лишь два поединка. В первой схватке он уступил Давиду Заваде, а в минувшей встрече решением судей справился с Джаредом Гуденом. Что касается Родригеса, он дебютировал в промоушене в 2020 году и успел провести в лиге уже пять поединков. При этом в четырёх встречах ему удалось победить. В предыдущей схватке Родригес победил опытного Майка Перри. Единственное поражение в UFC Родригес потерпел от Николаса Далби.