Девушка-боец Bellator пропустила шальной встречный удар ногой. Видео

В ночь с 21 на 22 мая по московскому времени в Анкасвилле (штат Коннектикут, США) прошёл турнир по смешанным единоборствам Bellator 259. В его карде состоялся поединок девушек Дженей Хардинг и Лии Маккорт.

Хардинг во втором раунде была очень близка к тому, чтобы оформить досрочную победу. Она тотально доминировала над соперницей, прошивая её оборону раз за разом. Но в середине отрезка Хардинг настолько увлеклась атакой, что пропустила шальной удар ногой от уже лежачей соперницы, так называемый ап-кик. Удар пришёлся точно в подбородок Хардинг. Та стала заваливаться, тогда Маккорт быстро сориентировалась и провела удушающий приём, заставив соперницу капитулировать.

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