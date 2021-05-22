Исмагулов жёстко высказался в адрес соперника перед турниром UFC Вегас 27

Боец UFC Дамир Исмагулов жёстко высказался в адрес соперника Рафаэля Алвеса перед турниром UFC Вегас 27.

«Ну что, мы уже видели, как они умеют ловить мышей, теперь проверим, как они умеют драться! Как сказал один человек: вы дерётесь за деньги, а мы сражаемся тысячелетиями», — написал Исмагулов на своей странице в «Инстаграме».

Напомним, на церемонии битвы взглядов Исмагулов и Алвес не пожали друг другу руки. Неприязненные отношения между бойцами возникли после не совсем адекватного поступка бразильца. Тот, подогревая интерес к схватке, насмехался над флагом Казахстана, что не понравилось Исмагулову. Алвес сделал вид, что, поймав крысу, прикрыл её флагом Казахстана.

Напомним, в главном событии турнира UFC Вегас 27 встретятся бойцы легчайшего дивизиона. Экс-чемпион лиги Коди Гарбрандт померится силами с Робом Фонтом.