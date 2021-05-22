Полный кард турнира UFC Вегас 27 с участием Гарбрандта, Исмагулова и Шахбазяна

В ночь с 22 на 23 мая по московскому времени в Лас-Вегасе (штат Невада, США) пройдёт турнир по смешанным единоборствам UFC Вегас 27. В его главном событии выступит экс-чемпион лиги в легчайшем весе Коди Гарбрандт. Его соперником станет Роб Фонт. В ходе шоу также выступят Эдмен Шахбазян, экс-претендентка на титул Фелисия Спенсер и Дамир Исмагулов. Ниже представлен полный кард предстоящего шоу.
UFC Вегас 27
Основной кард:
Коди Гарбрандт — Роб Фонт
Ян Сяонань — Карла Эспарза
Джастин Тафа — Джаред Вандераа
Фелисия Спенсер — Норма Дюмонт
Рикардо Рамос — Билл Алджео
Джек Херманссон — Эдмен Шахбазян
Предварительный кард:
Бен Ротвелл — Крис Барнетт
Корт Макги — Клаудио Сильва
Бруно Густаво да Сильва — Виктор Родригес
Джош Кулибао — Ша Йилан
Давид Дворак — Хуанкамило Рондерос
Дамир Хаджович — Янси Медейрос
Дамир Исмагулов — Рафаэль Алвес.
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