Полный кард турнира UFC Вегас 27 с участием Гарбрандта, Исмагулова и Шахбазяна

В ночь с 22 на 23 мая по московскому времени в Лас-Вегасе (штат Невада, США) пройдёт турнир по смешанным единоборствам UFC Вегас 27. В его главном событии выступит экс-чемпион лиги в легчайшем весе Коди Гарбрандт. Его соперником станет Роб Фонт. В ходе шоу также выступят Эдмен Шахбазян, экс-претендентка на титул Фелисия Спенсер и Дамир Исмагулов. Ниже представлен полный кард предстоящего шоу.

UFC Вегас 27

Основной кард:

Коди Гарбрандт — Роб Фонт

Ян Сяонань — Карла Эспарза

Джастин Тафа — Джаред Вандераа

Фелисия Спенсер — Норма Дюмонт

Рикардо Рамос — Билл Алджео

Джек Херманссон — Эдмен Шахбазян

Предварительный кард:

Бен Ротвелл — Крис Барнетт

Корт Макги — Клаудио Сильва

Бруно Густаво да Сильва — Виктор Родригес

Джош Кулибао — Ша Йилан

Давид Дворак — Хуанкамило Рондерос

Дамир Хаджович — Янси Медейрос

Дамир Исмагулов — Рафаэль Алвес.