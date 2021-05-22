О'Мэлли показал, как победить Петра Яна
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Боец UFC в легчайшем весе Шон О'Мэлли показал способ, которым можно победить бывшего чемпиона в этом дивизионе Петра Яна. Возможно, таким образом Шон потроллил действующего чемпиона Альджамейна Стерлинга, который в бою с Яном принимал позу, которую показал О'Мэлли.
На видео Шон встал на четвереньки, а затем, размахивая головой из стороны в сторону, двинулся в таком положении вперёд.
Соответствующее видео доступно на странице спортсмена в «Инстаграме».
О'Мэлли является восходящей звездой промоушена. Американец последний раз появлялся в октагоне в марте нынешнего года. Тогда он нокаутом победил бразильца Томас Алмейду. Всего в UFC Шон провёл шесть поединков, одержав пять побед, в ещё одном бою американец проиграл.
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