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Кокер: Йоэль Ромеро может вернуться в средний вес

Кокер: Йоэль Ромеро может вернуться в средний вес
Александр Кожевников
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Президент Bellator Скотт Кокер сообщил, что Йоэль Ромеро может вернуться в средний вес и получить титульный бой.

«У нас есть несколько очень хороших боёв для Гегерада Мусаси, возможно, объявление будет сделано уже на следующей неделе. Есть очень много парней, которые хотят драться с Гегардом. Один из них — Йоэль Ромеро, который может вернуться в средний вес.

Сейчас мы обсуждаем это с его менеджером, он проведёт один или два поединка в среднем весе, а затем он хочет получить титульный бой. В среднем дивизионе у нас очень высокая конкуренция», — приводит слова Кокера MMAJunkie.

Ромеро должен был принять участие в Гран-при полутяжеловесов Bellator, но не получил медицинский допуск на этот турнир.

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