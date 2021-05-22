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Бой Медейроса и Хаджовича исключён из карда турнира UFC Вегас 27

Бой Медейроса и Хаджовича исключён из карда турнира UFC Вегас 27
Александр Кожевников
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Поединок легковесов Янси Медейроса и Дамира Хаджовича был исключён из карда турнира UFC Вегас 27, сообщает MMAFighting. Подробностей отмены боя пока нет, но довольно много поединков за последний год было отменено из-за нарушений протоколов COVID-19.

Таким образом, в карде турнира UFC Вегас 27, который состоится в ночь с 22 на 23 мая по московскому времени в Лас-Вегасе (штат Невада, США), осталось всего 12 боёв. Поединок Медейроса и Хаджовича должен был состояться в предварительном карде шоу.

UFC Вегас 27

Основной кард:

Коди Гарбрандт — Роб Фонт
Ян Сяонань — Карла Эспарза
Джастин Тафа — Джаред Вандераа
Фелисия Спенсер — Норма Дюмонт
Рикардо Рамос — Билл Алджео
Джек Херманссон — Эдмен Шахбазян.

Предварительный кард:

Бен Ротвелл — Крис Барнетт
Корт Макги — Клаудио Сильва
Бруно Густаво да Сильва — Виктор Родригес
Джош Кулибао — Ша Йилан
Давид Дворак — Хуанкамило Рондерос
Дамир Исмагулов — Рафаэль Алвес.

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