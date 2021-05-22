Бой Медейроса и Хаджовича исключён из карда турнира UFC Вегас 27

Поединок легковесов Янси Медейроса и Дамира Хаджовича был исключён из карда турнира UFC Вегас 27, сообщает MMAFighting. Подробностей отмены боя пока нет, но довольно много поединков за последний год было отменено из-за нарушений протоколов COVID-19.



Таким образом, в карде турнира UFC Вегас 27, который состоится в ночь с 22 на 23 мая по московскому времени в Лас-Вегасе (штат Невада, США), осталось всего 12 боёв. Поединок Медейроса и Хаджовича должен был состояться в предварительном карде шоу.



UFC Вегас 27



Основной кард:



Коди Гарбрандт — Роб Фонт

Ян Сяонань — Карла Эспарза

Джастин Тафа — Джаред Вандераа

Фелисия Спенсер — Норма Дюмонт

Рикардо Рамос — Билл Алджео

Джек Херманссон — Эдмен Шахбазян.



Предварительный кард:



Бен Ротвелл — Крис Барнетт

Корт Макги — Клаудио Сильва

Бруно Густаво да Сильва — Виктор Родригес

Джош Кулибао — Ша Йилан

Давид Дворак — Хуанкамило Рондерос

Дамир Исмагулов — Рафаэль Алвес.

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