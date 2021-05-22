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Чендлер: в UFC пообещали свести меня с бойцом из топ-5 лёгкого веса в следующем поединке

Чендлер: в UFC пообещали свести меня с бойцом из топ-5 лёгкого веса в следующем поединке
Александр Кожевников
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Бывший претендент на пояс UFC в лёгком весе, американец Майкл Чендлер сообщил, что организация пообещала ему поединок с бойцом из топ-5 лёгкого дивизиона.

«Со мной связались представители UFC и сказали не падать духом. Они отметили, что я почти победил нынешнего чемпиона и в следующем поединке, и пообещали свести меня с соперником из первой пятёрки рейтинга дивизиона. Меня ждёт множество интересных боёв в будущем, а пока я хотел бы немного отдохнуть. Я подписал контракт с UFC в сентябре, и с тех пор только и делал, что работал. Думаю, несколько месяцев отдыха от тренировок только пойдут мне на пользу», — приводит слова Майкла Чендлера MMAJunkie.

Напомним, Чендлер проиграл Чарльзу Оливейре в титульном поединке, состоявшемся в минувшие выходные.

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