WBO санкционировала поединок Усик — Джошуа
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Поединок между чемпионом мира по версиям WBA Super, WBO, IBF, IBO в супертяжёлом весе Энтони Джошуа и экс-абсолютным чемпионом мира в первом тяжёлом весе Александром Усиком был санкционирован WBO, сообщил украинский промоутер и менеджер Усика Александр Красюк в своём «инстаграме».
«WBO официально санкционировала поединок Усик — Джошуа. У промоутеров 10 дней на переговоры», — написал Красюк.
Ранее в СМИ появлялись даты возможного поединка Джошуа с Усиком — 21 и 28 августа. Ожидалось, что в августе Энтони сразится с Тайсоном Фьюри, но тот, вероятнее всего, вынужден будет провести третью встречу с Деонтеем Уайлдером.
Ожидается, что поединок между Александром Усиком и Энтони Джошуа пройдёт на «Уэмбли».
Новость по темеДжошуа и Усик могут встретиться на «Уэмбли» в августе 2021 года
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