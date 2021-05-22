Порье: Макгрегор будет использовать против меня лоукики

Бывший временный чемпион UFC в лёгком весе, американец Дастин Порье поделился ожиданиями от третьего поединка с бывшим чемпионом промоушена в двух весовых категориях Конором Макгрегором.



«Несколько лет назад в Нью-Йорке Джим Миллер первым использовал против меня лоукики. У меня тогда появилось определённое уважение к таким ударам. Я ожидаю, что Конор сделает то же самое. Конор уже почувствовал разрушительную мощь лоукиков. Думаю, он будет использовать их против меня. Я сам начинаю работать над защитой намного больше, чем раньше. Если в третьем поединке они продолжат работать, я воспользуюсь ими. Если нет, то у меня есть полная сумка трюков. Не могу дождаться момента, чтобы показать вам их, ребята», — приводит слова Порье MMAJunkie.



Третий поединок Конора Макгрегора и Дастина Порье, который будет проведён в лёгком весе, состоится в ночь с 10 на 11 июля мск. В первом бою, состоявшемся в сентябре 2014 года, ирландец нокаутировал американца в первом раунде. Во втором поединке, прошедшем в январе 2021 года, Дастин взял реванш, нокаутировав Конора во втором раунде.