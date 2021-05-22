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Россиянин Исмагулов единогласным решением судей одержал победу над бразильцем Алвесом

Россиянин Исмагулов единогласным решением судей одержал победу над бразильцем Алвесом
Александр Кожевников
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Российско-казахстанский боец UFC Дамир Исмагулов одержал победу над Рафаэлем Алвесом на турнире UFC Вегас 27. Поединок продлился все три раунда, по итогам которых судьи единогласно отдали победу Исмагулову (29-28, 29-28, 29-28).

Напомним, на церемонии битвы взглядов Исмагулов и Алвес не пожали друг другу руки. Неприязненные отношения между бойцами возникли после не совсем адекватного поступка бразильца. Тот, подогревая интерес к схватке, насмехался над флагом Казахстана, что не понравилось Исмагулову. Алвес сделал вид, что, поймав крысу, прикрыл её флагом Казахстана.

В главном событии турнира UFC Вегас 27 встретятся бойцы легчайшего дивизиона. Экс-чемпион лиги Коди Гарбрандт померится силами с Робом Фонтом.

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