Россиянин Исмагулов единогласным решением судей одержал победу над бразильцем Алвесом

Российско-казахстанский боец UFC Дамир Исмагулов одержал победу над Рафаэлем Алвесом на турнире UFC Вегас 27. Поединок продлился все три раунда, по итогам которых судьи единогласно отдали победу Исмагулову (29-28, 29-28, 29-28).



Напомним, на церемонии битвы взглядов Исмагулов и Алвес не пожали друг другу руки. Неприязненные отношения между бойцами возникли после не совсем адекватного поступка бразильца. Тот, подогревая интерес к схватке, насмехался над флагом Казахстана, что не понравилось Исмагулову. Алвес сделал вид, что, поймав крысу, прикрыл её флагом Казахстана.



В главном событии турнира UFC Вегас 27 встретятся бойцы легчайшего дивизиона. Экс-чемпион лиги Коди Гарбрандт померится силами с Робом Фонтом.