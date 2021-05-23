Исмагулов вышел на третье место в лёгком дивизионе по количеству побед, одержанных подряд

Российско-казахский боец UFC Дамир Исмагулов одержал победу над Рафаэлем Алвесом на турнире UFC Вегас 27. Поединок продлился все три раунда, по итогам которых судьи единогласно отдали победу Исмагулову (29-28, 29-28, 29-28).



Эта победа стала для Исмагулова четвёртой подряд в UFC. Россиянин дебютировал в промоушене в декабре 2018 года, победив Алекса Горгеса единогласным решением судей. После этого Дамир записал на свой счёт победы над Жоэлем Альваресом и Тьяго Мойсесом.



Таким образом, Исмагулов вышел на четвёртое место в лёгком дивизионе UFC по количеству побед, одержанных подряд. Лидирует в этой статистике действующий чемпион UFC Чарльз Оливейра, одержавший девять побед подряд. По семь побед — у Бенеила Дариуша и Ислама Махачева.