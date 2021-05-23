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Дворжак победил Рондероса, выполнив удушающий приём одной рукой

Дворжак победил Рондероса, выполнив удушающий приём одной рукой
Александр Кожевников
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Чешский боец UFC Давид Дворжак одержал победу над Хуанкамило Рондеросом приёмом в первом раунде турнира UFC Вегас 27. Особенной эту победу делает способ удушения. Чешский боец сумел одной левой рукой захватить шею соперника и добитьтся его сдачи. Редчайший для единоборств слуячай.

Для Дворжака эта победа стала третьей подряд в UFC и 16-й подряд в ММА. До этого он уже установил одно историческое достижение, став первым чехом, одержавшим победу в дебютном поединке в UFC.

Изначально Давид должен был драться с Раулианом Пэйва, который не сумел уложиться в лимит наилегчайшей весовой категории. Вилка оказалась настолько значительной, что бразильца отстранили. И на замену на коротком уведомлении вышел непобеждённый на тот момент дебютант UFC Рондерос, шедший до этого на серии из четырёх побед в региональном американском промоушене WXC.

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