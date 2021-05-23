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Силва за минуту нокаутировал Родригеса на турнире UFC Вегас 27

Силва за минуту нокаутировал Родригеса на турнире UFC Вегас 27
Максим Лесовой
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В ночь с 22 на 23 мая по московскому времени в Лас-Вегасе (штат Невада, США) проходит турнир по смешанным единоборствам UFC Вегас 27. В рамках предварительного карда бразильский боец Бруну Силва встретился с американцем Виктором Родригесом.

Бой продлился минуту, за которую Силва нокаутировал своего соперника.

В главном событии турнира выступят экс-чемпион лиги в легчайшем весе Коди Гарбрандт. Его соперником станет Роб Фонт. В ходе шоу также свои бои проведут Эдмен Шахбазян, экс-претендентка на титул Фелисия Спенсер.

Ранее российско-казахский боец UFC Дамир Исмагулов одержал победу над Рафаэлем Алвесом на турнире UFC Вегас 27. Поединок продлился все три раунда, по итогам которых судьи единогласно отдали победу Исмагулову (29-28, 29-28, 29-28).

UFC 2021. UFC Fight Night 188, Лас-Вегас, США
Бруну Силва (W) - Виктор Родригес
23 мая 2021, воскресенье. 00:35 МСК
Бруну Силва
Окончено
KO
Виктор Родригес
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