Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Вливайся в команду
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Шахбазян проиграл Херманссону на турнире UFC Вегас 27

Шахбазян проиграл Херманссону на турнире UFC Вегас 27
Максим Лесовой
Комментарии

В ночь с 22 на 23 мая по московскому времени в Лас-Вегасе (штат Невада, США) проходит турнир по смешанным единоборствам UFC Вегас 27. В рамках основного карда армяно-американский боец Эдмен Шахбазян встретился с представителем Швеции Джеком Херманссоном.

Бой продлился все три раунда и завершился победой шведа единогласным решением судей.

В главном событии турнира выступят экс-чемпион лиги в легчайшем весе Коди Гарбрандт. Его соперником станет Роб Фонт. В ходе шоу также свой бой проведёт экс-претендентка на титул Фелисия Спенсер.

Ранее российско-казахский боец UFC Дамир Исмагулов одержал победу над Рафаэлем Алвесом на турнире UFC Вегас 27. Поединок продлился все три раунда, по итогам которых судьи единогласно отдали победу Исмагулову (29-28, 29-28, 29-28).

UFC 2021. UFC Fight Night 188, Лас-Вегас, США
Джек Херманссон (W) - Эдмен Шахбазян
23 мая 2021, воскресенье. 02:15 МСК
Джек Херманссон
Окончено
UD
Эдмен Шахбазян
Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021