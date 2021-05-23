Пол Фелдер, комментируя турнир UFC, объявил о завершении спортивной карьеры

35-летний американский боец UFC Пол Фелдер в прямом эфире объявил о завершении карьеры. Американец комментирует проходящий в эти минуты турнир UFC Вегас 27.

Легковес Фелдер выступает в UFC с 2014 года, на его счету 15 боёв: 9 побед и потерпел 6 поражений. Всего в смешанных единоборствах он провёл 23 боя, в которых одержал 17 побед и потерпел 6 поражений.

Фелдер проиграл два своих последних боя в UFC. В феврале прошлого года он проиграл Дэну Хукеру на турнире UFC Fight Night 168. В ноябре 2020 года он уступил Рафаэлю Дос Аньосу на турнире UFC Fight Night 182. В обоих случая он проиграл раздельным решением судей.

За свою карьеру в UFC он побеждал Чарльза Оливейру, Эдсона Барбозу, Джеймса Вика и других.