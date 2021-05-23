Пол Фелдер, комментируя турнир UFC, объявил о завершении спортивной карьеры
Поделиться
35-летний американский боец UFC Пол Фелдер в прямом эфире объявил о завершении карьеры. Американец комментирует проходящий в эти минуты турнир UFC Вегас 27.
Легковес Фелдер выступает в UFC с 2014 года, на его счету 15 боёв: 9 побед и потерпел 6 поражений. Всего в смешанных единоборствах он провёл 23 боя, в которых одержал 17 побед и потерпел 6 поражений.
Фелдер проиграл два своих последних боя в UFC. В феврале прошлого года он проиграл Дэну Хукеру на турнире UFC Fight Night 168. В ноябре 2020 года он уступил Рафаэлю Дос Аньосу на турнире UFC Fight Night 182. В обоих случая он проиграл раздельным решением судей.
За свою карьеру в UFC он побеждал Чарльза Оливейру, Эдсона Барбозу, Джеймса Вика и других.
Комментарии
Рекомендуем вам
- 23 мая 2021
-
04:36
-
04:03
-
03:49
-
03:24
-
02:40
-
02:23
-
01:10
-
01:00
-
00:27
- 22 мая 2021
-
23:49
-
23:41
-
22:23
-
21:53
-
20:58
-
19:33
-
18:23
-
17:32
-
16:25
-
15:32
-
14:44
-
13:33
-
12:30
-
11:35
-
10:46
-
09:19
-
07:22
-
04:55
-
01:09
-
00:42
- 21 мая 2021
-
23:42
-
22:31
-
21:33
-
20:56
-
19:39
-
18:47
Партнерский контент
Рекомендуем вам