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Исмагулов: я сражался, чтобы вернуться

Исмагулов: я сражался, чтобы вернуться
Микаил Гусейнов
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Боец UFC Дамир Исмагулов отреагировал на свою победу на турнире UFC Вегас 27. Россиянин казахского происхождения победил единогласным решением судей Рафаэля Алвеса. Это был первый поединок Исмагулова почти за два года.

«Они говорили, что Дамир вернулся, чтобы сражаться, но я каждый день сражался, чтобы вернуться! Разница между первым и вторым фото почти два года… Спасибо всем, кто разделил это время со мной. Всех с победой!» — написал Исмагулов на своей странице в «Инстаграме».

Соответствующий пост доступен на странице спортсмена в социальной сети.

Отметим, что Дамир провёл четвёртый поединок в карьере в UFC и снова одержал победу. Экс-чемпион M-1 сохраняет идеальный профессиональный рекорд в американском промоушене.

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