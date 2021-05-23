Фонт рассказал, как собирается победить Петра Яна

Боец UFC Роб Фонт рассказал, как бы он провёл поединок с Петром Яном. Спортсмен уверен, что его навыков в стойке хватило бы для того, чтобы справиться с экс-чемпионом лиги.

«Как бы я дрался с Яном, чтобы победить? По стилю он похож на Коди Гарбрандта, я бы с ним боксировал, использовал бы длинный джеб, бился бы с ним с дистанции», — сказал Фонт на пресс-конференции после турнира.

Напомним, ранним утром 23 мая по московскому времени в Лас-Вегасе (штат Невада, США) завершился турнир по смешанным единоборствам UFC Вегас 27. В его главном поединке Роб Фонт единогласным решением судей победил экс-чемпиона в легчайшем весе Коди Гарбрандта. Фонт одержал четвёртую кряду победу в промоушене. Всего в UFC в его активе девять побед, а в пассиве три поражения.