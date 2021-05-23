Дана Уайт: Фонт просто выключил Гарбрандта

Президент UFC Дана Уайт прокомментировал победу Роба Фонта над Коди Гарбрандтом на турнире UFC Вегас 27. По словам функционера, Роб попросту «закрыл» соперника.

«Фонт сегодня был очень хорош. Он задал темп поединку с самого начала и попросту закрыл Гарбрандта», — сказал Уайт в интервью, размещённом на канале ESPN MMA в YouTube.

Напомним, ранним утром 23 мая по московскому времени в Лас-Вегасе (штат Невада, США) завершился турнир по смешанным единоборствам UFC Вегас 27. В его главном поединке Роб Фонт единогласным решением судей победил экс-чемпиона в легчайшем весе Коди Гарбрандта. Фонт одержал четвёртую кряду победу в промоушене. Всего в UFC в его активе девять побед, а в пассиве три поражения.