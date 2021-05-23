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Бруну Силва повторил достижение Чимаева

Бруну Силва повторил достижение Чимаева
Микаил Гусейнов
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Боец UFC Бруну Силва в бою с Виктором Родригесом повторил достижение Хамзата Чимаева. Бразилец завершил встречу, не пропустив ни одного удара. В минувшем году подобное удалось представителю Швеции чеченского происхождения Чимаеву, который за 19 секунд нокаутировал Джеральда Миршерта и не дал тому нанести ни одного удара.

Силва же разобрался с Родригесом за одну минуту и также не позволил ему нанести ни одного удара.

Напомним, ранним утром 23 мая по московскому времени в Лас-Вегасе (штат Невада, США) завершился турнир по смешанным единоборствам UFC Вегас 27. В его главном поединке Роб Фонт единогласным решением судей победил экс-чемпиона в легчайшем весе Коди Гарбрандта. Фонт одержал четвёртую кряду победу в промоушене. Всего в UFC в его активе девять побед, а в пассиве три поражения.

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