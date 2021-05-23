Фонт считает, что ему труднее будет победить Стерлинга, чем Яна

Боец UFC Роб Фонт, рассуждая о возможном соперничестве с топ-бойцами легчайшего дивизиона, заявил, что победить чемпиона лиги Алджэмейна Стерлинга ему будет тяжелее, чем Петра Яна.

«Думаю, что решить проблему Стерлинга будет тяжелее. С ним будет сложнее из-за его уровня борьбы и габаритов», — сказал Фонт на пресс-конференции.

Напомним, ранним утром 23 мая по московскому времени в Лас-Вегасе (штат Невада, США) завершился турнир по смешанным единоборствам UFC Вегас 27. В его главном поединке Роб Фонт единогласным решением судей победил экс-чемпиона в легчайшем весе Коди Гарбрандта. Фонт одержал четвёртую кряду победу в промоушене. Всего в UFC в его активе девять побед, а в пассиве три поражения.