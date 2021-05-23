Дана Уайт: Пётр Ян ждёт Стерлинга

Президент UFC Дана Уайт дал понять, что Пётр Ян получит желанный реванш с чемпионом лиги в легчайшем весе Алджэмейном Стерлингом.

«Стерлинг перенёс операцию. Мне сложно говорить о планах по легчайшему дивизиону. Пётр Ян ждёт Алджэмейна», — сказал Уайт в интервью, размещённом на канале ESPN MMA в YouTube.

Напомним, впервые Ян и Стерлинг встретились в марте 2021 года. Тогда россиянин первый раз защищал пояс. Ян вёл по очкам, но в четвёртом раунде нанёс запрещённый удар коленом. В результате Петра дисквалифицировали, а Алджэмейну присудили победу. Таким образом, американец стал чемпионом лиги. Не так давно Стерлинг перенёс операцию на шее. Ожидается, что он восстановится к осени, после чего проведёт реванш с Яном.