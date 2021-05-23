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Абубакар Нурмагомедов: вчера дали соперника, вчера же купил билет

Абубакар Нурмагомедов: вчера дали соперника, вчера же купил билет
Микаил Гусейнов
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Боец UFC полусреднего дивизиона Абубакар Нурмагомедов отреагировал на новость о следующем поединке. 22 мая стали известны дата боя и имя следующего соперника Абубакара.

«Вчера дали соперника, вчера же купил билет», — написал Нурмагомедов.

Соответствующий пост доступен на странице спортсмена в «Инстаграме».

Напомним, соперником Абубакара станет Даниэль Родригес. Схватка пройдёт на турнире UFC Fight Night 191 17 июля.

Абубакар Нурмагомедов провёл в UFC пока лишь два поединка. В первой схватке он уступил Давиду Заваде, а в минувшей встрече решением судей справился с Джаредом Гуденом. Что касается Родригеса, он дебютировал в промоушене в 2020 году и успел провести в лиге уже пять поединков. При этом в четырёх встречах ему удалось победить. В предыдущей схватке Родригес победил опытного Майка Перри. Единственное поражение в UFC Родригес потерпел от Николаса Долби.

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