Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Вливайся в команду
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Стерлинг — о победе Фонта над Гарбрандтом: этот дивизион сейчас просто переполнен

Стерлинг — о победе Фонта над Гарбрандтом: этот дивизион сейчас просто переполнен
Арина Ершова
Комментарии

Чемпион UFC в легчайшей весовой категории Алджэмейн Стерлинг прокомментировал победу Роба Фонта над экс-чемпионом Коди Гарбрандтом на турнире UFC Вегас 27. После боя Фонт сказал, что победить Стерлинга ему будет тяжелее, чем Петра Яна.

«Умный парень! Видно, что он и его команда делают свою домашнюю работу. Самое сложное — это оставаться дисциплинированным почти весь бой, что он и сделал. Этому трудно научиться. Снова отличное выступление и победа над Гарбрандтом. Этот дивизион сейчас просто переполнен», — написал Стерлинг на своей странице в «Твиттере».

Фонт победил Гарбрандта единогласным решением судей. Роб одержал четвёртую кряду победу в промоушене. Всего в UFC в его активе девять побед, а в пассиве три поражения.

Новость по теме
Фонт считает, что ему труднее будет победить Стерлинга, чем Яна
Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021