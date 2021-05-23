Стерлинг — о победе Фонта над Гарбрандтом: этот дивизион сейчас просто переполнен

Чемпион UFC в легчайшей весовой категории Алджэмейн Стерлинг прокомментировал победу Роба Фонта над экс-чемпионом Коди Гарбрандтом на турнире UFC Вегас 27. После боя Фонт сказал, что победить Стерлинга ему будет тяжелее, чем Петра Яна.

«Умный парень! Видно, что он и его команда делают свою домашнюю работу. Самое сложное — это оставаться дисциплинированным почти весь бой, что он и сделал. Этому трудно научиться. Снова отличное выступление и победа над Гарбрандтом. Этот дивизион сейчас просто переполнен», — написал Стерлинг на своей странице в «Твиттере».

Фонт победил Гарбрандта единогласным решением судей. Роб одержал четвёртую кряду победу в промоушене. Всего в UFC в его активе девять побед, а в пассиве три поражения.