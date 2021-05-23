Гарбрандт выложил первый пост в «Инстаграме» после поражения от Фонта

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе Коди Гарбрандт поздравил Роба Фонта с победой на турнире UFC Вегас 27. Коди проиграл Фонту в пятираундовом противостоянии.

«Поздравляю Роба Фонту и его лагерь», — написал Гарбрандт на своей странице.

Соответствующий пост доступен на странице спортсмена в социальной сети «Инстаграм».

Напомним, ранним утром 23 мая по московскому времени в Лас-Вегасе (штат Невада, США) завершился очередной турнир по смешанным единоборствам UFC Вегас 27. В его главном поединке Роб Фонт единогласным решением судей победил экс-чемпиона в легчайшем весе Коди Гарбрандта. Фонт одержал четвёртую кряду победу в промоушене. Всего в UFC в его активе девять побед, а в пассиве три поражения.