Усман: Макгрегор — просто боец-середняк

Чемпион UFC в полусреднем весе Камару Усман оценил бывшего чемпиона лиги в двух весовых категориях Конора Макгрегора. По его словам, на сегодняшний день ирландец не более, чем боец-середняк.

«Сейчас Конор — не чемпион. Он не двойной чемпион. Он не тот парень, что был когда-то. Тот прежний Конор испытывал голод до побед. То был боец, которого уважали другие. Я не говорю, что сейчас мы совсем не испытываем к нему уважения. Но на сегодняшний день Конор — просто боец-середняк», — приводит слова Усмана ESPN MMA в «Инстаграме».

Напомним, Конор Макгрегор предыдущий поединок провёл в январе 2021 года. Тогда он досрочно проиграл Дастину Порье. В следующем поединке он снова встретится Порье. Реванш запланирован на 10 июля.