Фьюри подписал контракт на третий бой с Уайлдером

Чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе Тайсон Фьюри подписал контракт на третий поединок с экс-чемпионом мира Деонтеем Уайлдером. Соответствующее видео размещено на канале Top Rank в YouTube.
Подписывая документ, Фьюри в свойственной для себя манере дурачился и всячески оскорблял соперника. Бой должен пройти 24 июля.
Напомним, это будет уже третья встреча соперников. В первом бою боксёры свели схватку к ничьёй, благодаря чему Уайлдер сохранил титул чемпиона мира. Во втором поединке Фьюри разобрался с оппонентом за семь раундов и отобрал у него звание чемпиона.
Переговоры о третьем поединке затянулись, после чего Фьюри решил отказаться от такого боя и был готов сразиться с Энтони Джошуа. Но Уайлдер в судебном порядке заставил команду Тайсона дать ему реванш.
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