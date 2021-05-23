Следующим соперником Майкла Чендлера может стать Джастин Гэтжи

Следующим соперником бывшего претендента на пояс UFC в лёгком весе Майкла Чендлера может стать Джастин Гэтжи, сообщил президент лиги Дана Уайт.

«Кто станет следующим соперником Чендлера? Это хороший вопрос. Я имею в виду, что есть несколько вариантов. Он может подраться с Гэтжи, посмотрим. У нас ещё ничего не готово, но в этом есть смысл, и это был бы интересный бой. Представьте себе поединок Чендлера и Гэтжи», — приводит слова Уайта TMZ.

Напомним, схватка Оливейры и Чендлера возглавила турнир UFC 262. Бразилец нокаутировал Майкла во втором раунде и стал новым чемпионом лиги в лёгком весе. Отметим, Гэтжи провёл последний поединок в октябре 2020 года. Тогда он досрочно уступил россиянину Хабибу Нурмагомедову, который сразу после победы объявил о завершении карьеры.