Фрэнсис Нганну может провести защиту титула на турнире UFC 265 в августе

Чемпион UFC в тяжёлом весе Фрэнсис Нганну может провести защиту титула на турнире UFC 265, сообщил президент лиги Дана Уайт.

В эфире ESPN ведущая спросила Уайта, почему всё ещё неизвестно, кто сойдётся в главном бою на UFC 265, который состоится 7 августа.

«Оставляем ли мы главный бой для Фрэнсиса? Возможно. Прямо сейчас мы работаем над некоторыми вещами, и этот бой — одна из них», — ответил Дана.

Нганну в своём последнем на данный момент поединке нокаутировал американского бойца хорватского происхождения Стипе Миочича и отобрал у него пояс UFC в тяжёлом весе. Главным претендентом на титульный бой с Нганну Уайт называет Деррика Льюиса. До этого сообщалось, что Фрэнсис может подраться с Джоном Джонсом.