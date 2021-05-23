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Кевин Ли проведёт бой с Шоном Брэйди в полусреднем весе

Кевин Ли проведёт бой с Шоном Брэйди в полусреднем весе
Арина Ершова
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Бывший претендент на титул временного чемпиона UFC в лёгком весе Кевин Ли проведёт бой с Шоном Брэйди в полусреднем весе, сообщает MMA Junkie со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По данным источника, поединок пройдёт на турнире UFC 264, который состоится в ночь с 10 на 11 июля мск.

В последних шести боях Ли потерпел четыре поражения. На счету Брэйди четыре боя в UFC, во всех из которых он одержал победы.

Главным боем на турнире UFC 264 станет третий поединок экс-чемпиона лиги в двух весовых категориях Конора Макгрегора и Дастина Порье. Планируется, что мероприятие на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе (США) посетят более 20 тыс. зрителей. Все билеты на поединок были распроданы через несколько секунд после старта продаж.

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