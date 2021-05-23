Абсолютный чемпион мира Тэйлор хочет провести поединок с Кроуфордом
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Новоиспечённый абсолютный чемпион мира в первом полусреднем весе Джош Тэйлор изъявил желание провести встречу с бывшим абсолютным чемпионом в этом дивизионе, а ныне обладателем пояса WBO в полусреднем весе Теренсом Кроуфордом.
«Я бы хотел подняться в полусредний вес ради действительно большого поединка с Теренсом Кроуфордом. Он отличный боец. Думаю, что встреча двух абсолютов первого полусреднего веса в полусреднем дивизионе станет прекрасным событием. Я никого не боюсь. Готов драться с кем угодно», — приводит слова Тэйлора Boxingnews24.
Напомним, ранним утром 23 мая по московскому времени Джош Тэйлор на турнире в Лас-Вегасе единогласным решением судей победил Хосе Рамиреса и стал абсолютным чемпионом мира.
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