Стерлинг пообещал «разобраться» с Яном в ноябре

Чемпион UFC в легчайшем весе Альджамейн Стерлинг не оставил без внимания слова бойца легчайшего веса Роба Фонта, который заявил, что ему будет сложнее победить Стерлинга, нежели Петра Яна. Американец остался доволен такими высказываниями Роба и пообещал ему «разобраться» с Петром в ноябре.

«Я ценю эти слова. Настоящие бойцы распознают вызовы, которые несут в себе разные соперники. В ноябре я разберусь с Петром Яном, после чего мы сможем устроить большой бой», — написал Стерлинг в комментариях на странице ESPN MMA в «Инстаграме».

Напомним, ранним утром 23 мая по московскому времени в Лас-Вегасе (штат Невада, США) завершился турнир по смешанным единоборствам UFC Вегас 27. В его главном поединке Роб Фонт единогласным решением судей победил экс-чемпиона в легчайшем весе Коди Гарбрандта. Фонт одержал четвёртую кряду победу в промоушене. Всего в UFC в его активе девять побед, а в пассиве три поражения.